Sevindiren haberler

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’de koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir misyonu üstleniyoruz. Bu süreçte üniversitemizde tedavi gören pek çok hastamızı taburcu ederek evlerine gönderiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerine göre İstanbul’dan sonra en çok koronavirüs vakasının İzmir’de görüldüğünü ifade eden Rektör Budak, “Hastanemizde ilk Kovid-19 olgusu 18.03.2020 tarihinde tanı aldı. O tarihten bu yana hastanemize başvuran olgularımız var. Bizleri sevindiren ise bu olgularımızdan pek çoğunun tedavileri tamamlanarak evlerine dönmeleri oldu. Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yükseki” dedi.