Seviye atladık

Süper Lig’de evinde Yeni Malatyaspor’la iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde galibiyetle tanışamadı. Deneyimli teknik adam önderliğinde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor’a 2-1 mağlup olan Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından da beraberlikle ayrıldı. Son 3 maçta hanesine sadece 1 puan yazdırabilen sarı kırmızılılar, sıralamada düşme hattının uzağında görülse de 18. sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la arasındaki 5 puanlık farkı açamadı.

‘Keyif verdik’

Ünal Karaman Yeni Malatyaspor karşısında oynanan futbolun umut verici olduğunu dile getirdi. Takımın sahada yansıttığı performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karaman, “Takımımız gelişme adına seviye atlamaya başladı. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi duruma geliyoruz. Puan kaybettiğimiz için çok üzgünüm ancak gelecek adına ümitliyim. Eksilerimizin üzerine gideceğiz. Bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan arınmış bir şekilde sahada olacağız. Sonuç alan bir takım gelecek. Göztepe taraftarının Yeni Malatyaspor maçındaki oyunumuzdan zevk aldığına inanıyorum” dedi.