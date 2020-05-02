Şevval, havuza hasret

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda 2014 yılında bronz, 2016 yılında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan Şevval, 2017 yılında ise Para Swimming Dünya Serisi’nde A barajını geçen ilk Türk otizmli yüzücü olmuştu. Şevval’in annesi Müjgan Tekin, “Kara antrenmanları yapıyorlar ama yüzüp suyu hissedememek onlar için çok zor. Yüzücüler 1 saniye için 2 yıl çalışıyor. Bu süreç herkes için zor ancak otizmli bireyler için çok daha zor” diye konuştu.