02.05.2020 - 00:00 |
Şevval, havuza hasret
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında spor alanları ve havuzlar da kapatılırken, Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmaya hazırlanan İzmirli otizmli yüzücü Şevval Tekin de suya hasret kaldı.
Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda 2014 yılında bronz, 2016 yılında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan Şevval, 2017 yılında ise Para Swimming Dünya Serisi’nde A barajını geçen ilk Türk otizmli yüzücü olmuştu. Şevval’in annesi Müjgan Tekin, “Kara antrenmanları yapıyorlar ama yüzüp suyu hissedememek onlar için çok zor. Yüzücüler 1 saniye için 2 yıl çalışıyor. Bu süreç herkes için zor ancak otizmli bireyler için çok daha zor” diye konuştu.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.