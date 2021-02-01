‘Seydikemer’le bizi kıyaslamak yanlış’

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, katı atık bedelleriyle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. Başkan Tokat, “Sosoyal medyada bazı karalama mesajları görüyoruz. Katı atık bedelleri yönetmeliğe göre belirleniyor. Cumhur İttifakı üyeleri Milas ile Seydikemer’i kıyaslayarak katı atık bertaraf bedelinin fazla olduğunu iddia etmişlerdir. Milas, bir ilçe olarak tek başına 42 ilden daha büyüktür. Kıyaslama yapmak sağlıklı sonuçlar vermez” diye konuştu.