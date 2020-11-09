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    09.11.2020 - 00:02 |

    Seyir Tepesi büyülüyor

    Seyir Tepesi büyülüyor

    Pamukkale Belediyesi’nin halkın hizmetine sunduğu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Seyir Tepesi’ni meclis üyeleri ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları gezdi. Misafirler muhteşem Denizli manzarasının yanı sıra dağ kızağı, zipline, seyir salıncağı, macera parkuru, kaykay parkuru ve turan yolu gibi bölümleri de inceledi. Projeye tam not veren meclis üyeleri, “Denizli’de vatandaşlarımız için gezebilecekleri alternatif oluşmuş. Emek veren herkese teşekkür ederiz” dedi. Seyir Tepesi’nin Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı projesi olduğunu kaydeden Başkan Avni Örki de, “Amacımız burayı uğrak bir yer haline getirmek. Asıl hedefimiz de, Pamukkale’ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak” diye konuştu.

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