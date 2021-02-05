İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketinde iki kişinin yaşamını yitirdiği Menderes’e gitti, incelemelerde bulundu. Programa; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Ednan Arslan, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı. Çatalca’da derenin taşması sonucu mağdur olan üreticileri ziyaret eden Soyer, dere üzerindeki yıkılan tarihi köprünün onarılacağını söyledi. Ardından Yeniköy’e geçen Soyer, Balaban Deresi’ndeki köprünün kotunun yükseltileceğini belirtti. Soyer, “Hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmayacağız. Gücümüzün yettiği kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi. Yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyen Torun da, “Burada yaşanan mağduriyet en kısa sürede giderilecek” diye konuştu.

Ayrıca Vali Yavuz Selim Köşger, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur selde yaşamını yitiren Kaan Soydan (45) ile Hıdır Öztürk’ün (65) cenaze törenine katıldı. Soydan ile Öztürk, Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.