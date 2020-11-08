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    08.11.2020 - 00:05 |

    Şeytan, 3 puan avında

    TFF 1. Lig’de Ümraniyespor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndükten sonra İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle geçen haftaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ertelenen Altınordu, bugün Yılport Samsunspor’a konuk olacak.

    Şeytan, 3 puan avında

    Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak 9. hafta mücadelesini Burak Şeker yönetecek. İzmir temsilcisinde tedavileri süren Yusuf Yalçın, Kahraman, Oğulcan ve Yiğithan kadroda yer almayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta içinde evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fethiyespor’u 2-1 yenerek tur atlayan Altınordu, kupa moraliyle çıkacağı Samsunspor randevusundan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    Altınordu ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 13 puanla 6. sırada, Yılport Samsunspor 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puanla 4. basamakta yer alıyor.

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