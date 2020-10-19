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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, aradan zararlı çıktı
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    19.10.2020 - 00:00 |

    Şeytan, aradan zararlı çıktı

    TFF 1. Lig’de mili maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak 9 puanla zirveye ortak olan Altınordu, aradan sonra çıktığı ilk sınavında deplasmanda Adanaspor’a 5-2 yenilerek bozguna uğradı.

    Şeytan, aradan zararlı çıktı

    İlk 4 haftada kalesinde 3 gol gören kırmızı lacivertliler, Adanaspor karşısında topu 5 kez kendi ağlarından çıkararak savunma performansıyla sınıfta kaldı. Adanaspor mağlubiyeti sonrası, “Oyuncularımız çok daha fazla ses çıkarsaydı faul alabilirdi. Sesi yüksek çıkan faul aldı” diyerek rakip takım futbolcularına ve hakemlere eleştiride bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üzgünüz, 3 haftalık periyoda girdik. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Çarşamba günü önemli bir maçımız var” dedi. Altınordu çarşamba günü derbide Altay’la karşılaşacak.

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