Şeytan, aradan zararlı çıktı

İlk 4 haftada kalesinde 3 gol gören kırmızı lacivertliler, Adanaspor karşısında topu 5 kez kendi ağlarından çıkararak savunma performansıyla sınıfta kaldı. Adanaspor mağlubiyeti sonrası, “Oyuncularımız çok daha fazla ses çıkarsaydı faul alabilirdi. Sesi yüksek çıkan faul aldı” diyerek rakip takım futbolcularına ve hakemlere eleştiride bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üzgünüz, 3 haftalık periyoda girdik. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Çarşamba günü önemli bir maçımız var” dedi. Altınordu çarşamba günü derbide Altay’la karşılaşacak.