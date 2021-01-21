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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Aydın’ı istiyor
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    21.01.2021 - 00:00 |

    Şeytan, Aydın’ı istiyor

    TFF 1. Lig’de ilk yarıyı Play Off yarışında tamamlayan Altınordu, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yapmak için kolları sıvadı.

    Şeytan, Aydın’ı istiyor

    Kırmızı lacivertliler, Bursaspor’la yollarını ayıran Recep Aydın’a kanca attı. Sosyal medya hesabından Bursaspor’a veda eden Recep’le dirsek temasında olan İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi. Daha önce 2018-19 sezonu öncesi Altınordu ile anlaşma aşamasına gelip imza atmaktan vazgeçen Recep’in bu kez kırmızı lacivertli takıma katılmak istediği bildirildi.

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