Şeytan çıkışa geçti

TFF 1. Lig’de ilk 11 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 17. sıraya kadar düşen Altınordu, son 9 maçta yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara dikti. İzmir temsilcisi son 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik alıp 16 puan toplarken, sadece 1 kez sahadan eli boş ayrıldı. Son olarak evinde 5 as oyuncusundan yoksun olmasına rağmen Play Off mücadelesi veren Akhisarspor’u 2-0 mağlup eden kırmızı lacivertliler, 23 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, küme düşme adayı olarak gösterilirken, rakiplerinin çekindiği takımlardan biri olmayı başardı. Akhisarspor zaferi sonrası soyunma odasında büyük coşku yaşayan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Akhisarspor galibiyeti, iyi futbolu skora da yansıtmanın sonucudur” dedi.