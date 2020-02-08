Şeytan, Eskişehir’de seriyi sürdürecek

Eskişehir Yeni Stadyum’da saat 16.30’da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Cezası biten stoper Sinan, sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan kadroda yer alacak. Altınordu, ligde 23 puanla 14. sırada, 9 puanı silinen Eskişehirspor ise 13 puanla 18. basamakta yer alıyor. Takımın moralinin yerinde olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ligin ikinci yarısında hedeflediğimiz çıkışı yakaladık. Futbolumuzu artık skora da yansıtıyoruz. Eskişehirspor karşısında çok zor bir maç oynayacağız. Rakibimiz ikinci yarıda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak herkese gerekli mesajı verdi. Biz de galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz” dedi.