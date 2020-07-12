Şeytan, evinde garantileyecek

TFF 1. Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan 14. sıradaki 33 puanlı Altınordu, bugün evinde 10. basamakta yer alan 44 puanlı Giresunspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Şeytan sahadan 1 puanla ayrılır ya da Osmanlıspor puan kaybederse son hafta maçları öncesi kümede kalışını resmen ilan edecek.



Giresun’da eksik çok



Altınordu, tarihinde 13 kez karşı karşıya gelip bir defa bile yenemediği Giresunspor’un bileğini bu sefer bükmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinin hafta içinde 6 futbolcusu ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırması da Altınordu için avantaj olarak gösteriliyor.