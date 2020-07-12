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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, evinde garantileyecek
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Şeytan, evinde garantileyecek

    Altınordu bugün evinde Giresunspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda maç saat 17.30’da başlayacak

    Şeytan, evinde garantileyecek

    TFF 1. Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan 14. sıradaki 33 puanlı Altınordu, bugün evinde 10. basamakta yer alan 44 puanlı Giresunspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Şeytan sahadan 1 puanla ayrılır ya da Osmanlıspor puan kaybederse son hafta maçları öncesi kümede kalışını resmen ilan edecek.

    Giresun’da eksik çok

    Altınordu, tarihinde 13 kez karşı karşıya gelip bir defa bile yenemediği Giresunspor’un bileğini bu sefer bükmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinin hafta içinde 6 futbolcusu ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırması da Altınordu için avantaj olarak gösteriliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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