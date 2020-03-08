Şeytan evinde puan avında

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi, Caner Ak yönetecek. BeIN SPORTS MAX HD 1’den naklen yayınlanacak olan maçta Şeytan, sahaya mutlak puan için çıkacak. Kırmızı lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Son haftalara yaklaşırken toplayabildiğimiz maksimum puanları toplayacağız” dedi.