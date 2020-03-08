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    HaberlerEge Haberleri Şeytan evinde puan avında
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    08.03.2020 - 00:00 |

    Şeytan evinde puan avında

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde Altay’a 1-0 yenilen Altınordu, bugün evinde Cesar Grup Ümraniyespor’u konuk edecek.

    Şeytan evinde puan avında

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi, Caner Ak yönetecek. BeIN SPORTS MAX HD 1’den naklen yayınlanacak olan maçta Şeytan, sahaya mutlak puan için çıkacak. Kırmızı lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Son haftalara yaklaşırken toplayabildiğimiz maksimum puanları toplayacağız” dedi.

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