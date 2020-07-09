09.07.2020 - 00:00 |
Şeytan, Giresun’a bileniyor
Pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına odaklanan Altınordu, sahadan 3 puanla ayrılarak hem kümede kalışını resmen ilan etmeyi hem de Karadeniz ekibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti almayı hedefliyor.
Rakibine karşı oynadığı 13 karşılaşmada 8 beraberlik, 5 yenilgi alan İzmir temsilcisi bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Geçen sezon Giresun’a 3-1 yenilerek Play Off’u 1 puanla kaçıran kırmızı lacivertliler, yeşil beyazlıların bileğini bükmek istiyor.