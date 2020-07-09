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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Giresun’a bileniyor
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    09.07.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Giresun’a bileniyor

    Pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına odaklanan Altınordu, sahadan 3 puanla ayrılarak hem kümede kalışını resmen ilan etmeyi hem de Karadeniz ekibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

    Şeytan, Giresun’a bileniyor

    Rakibine karşı oynadığı 13 karşılaşmada 8 beraberlik, 5 yenilgi alan İzmir temsilcisi bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Geçen sezon Giresun’a 3-1 yenilerek Play Off’u 1 puanla kaçıran kırmızı lacivertliler, yeşil beyazlıların bileğini bükmek istiyor.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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