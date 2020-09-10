Şeytan golcüsünü buldu

Berliner AK 07 kulübünün altyapısında yetişen 27 yaşındaki forvet, 2011-12 sezonunda Adanaspor’a transfer oldu. Adana dışında yarımşar sezon kiralık olarak Hatay ve Fethiyespor’da görev alan Ahmet, geçen sezon turuncu beyazlı formayla 26 maça çıkıp 2 gol, 3 asistle oynadı. Ahmet’in yarın İzmir derbisinde kadroda yer alacağı öğrenildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet, “Hayalim gerçekleşti. Hedefim takımı şampiyonluğa taşımak, katkı sağlamak ve kimsenin yüzünü kara çıkarmamak. Umarım sonunda hep beraber kupayı kaldırırız” dedi.