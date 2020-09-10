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    HaberlerEge Haberleri Şeytan golcüsünü buldu
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    10.09.2020 - 00:00 |

    Şeytan golcüsünü buldu

    Altınordu dış transferde Giresunspor’dan aldığı Ahmet İlhan Özek’in ardından ikinci imzayı Adanaspor’dan santrfor Ahmet Dereli’ye attırdı.

    Şeytan golcüsünü buldu

    Berliner AK 07 kulübünün altyapısında yetişen 27 yaşındaki forvet, 2011-12 sezonunda Adanaspor’a transfer oldu. Adana dışında yarımşar sezon kiralık olarak Hatay ve Fethiyespor’da görev alan Ahmet, geçen sezon turuncu beyazlı formayla 26 maça çıkıp 2 gol, 3 asistle oynadı.  Ahmet’in yarın İzmir derbisinde kadroda yer alacağı öğrenildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet, “Hayalim gerçekleşti. Hedefim takımı şampiyonluğa taşımak, katkı sağlamak ve kimsenin yüzünü kara çıkarmamak. Umarım sonunda hep beraber kupayı kaldırırız” dedi.

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