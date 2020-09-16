Şeytan, Hüseyin’i renklerine bağladı

Altınordu, dış transferde üçüncü imzayı hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK’dan Hüseyin Altuğ Taş’a attırdı. Daha önce Giresunspor’dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek ve Adanaspor’dan forvet Ahmet Dereli ile el sıkışan İzmir temsilcisi, orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Hüseyin Altuğ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında Niğde ekibine gittiğini hatırlatan Hüseyin, Altınordu’ya transfer olmaktan mutlu olduğunu söyledi, “Adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum” diye konuştu.