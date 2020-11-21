Şeytan, kritik sınavda

TFF 1. Lig’de hafta içinde evinde oynadığı erteleme maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını tekrar kanıtlayan Altınordu, bugün kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbulspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak 10. hafta mücadelesinde Suat Arslanboğa düdük çalacak. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında stadyuma seyirci alınmayacak. Altınordu’da sakatlıkları bulunan sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak.