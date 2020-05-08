Şeytan sahaya iniyor

Kırmızı lacivertliler, Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde pazartesi günü saat 12.00’de bir araya gelecek. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından futbolculara, teknik heyete, yöneticilere ve kulüp personeline koronavirüs testi yapılacak. İzmir temsilcisi akşam saatlerinde, 8 sahası bulunan tesiste talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara yeniden başlayacak.