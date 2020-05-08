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    HaberlerEge Haberleri Şeytan sahaya iniyor
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    08.05.2020 - 00:00 |

    Şeytan sahaya iniyor

    Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği hazırlıklarına liglerin başlangıç tarihinin netleşmesiyle hafta başında toplanarak kaldığı yerden devam edecek.

    Şeytan sahaya iniyor

    Kırmızı lacivertliler, Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde pazartesi günü saat 12.00’de bir araya gelecek. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından futbolculara, teknik heyete, yöneticilere ve kulüp personeline koronavirüs testi yapılacak. İzmir temsilcisi akşam saatlerinde, 8 sahası bulunan tesiste talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara yeniden başlayacak.

    Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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