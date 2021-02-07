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    HaberlerEge Haberleri Şeytan seri peşinde
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    07.02.2021 - 00:01 |

    Şeytan seri peşinde

    TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Bursaspor’u son dakika golüyle 2-1 yenerek ilk 6 yarışına tutunan Altınordu, bugün evinde Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek.

    Şeytan seri peşinde

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Ara transfer döneminin son gününde Menemenspor’dan kadrosuna kattığı gurbetçi sağ kanat Şeref, görev verilmesi halinde kırmızı lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

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