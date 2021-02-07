07.02.2021 - 00:01 |
Şeytan seri peşinde
TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Bursaspor’u son dakika golüyle 2-1 yenerek ilk 6 yarışına tutunan Altınordu, bugün evinde Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Ara transfer döneminin son gününde Menemenspor’dan kadrosuna kattığı gurbetçi sağ kanat Şeref, görev verilmesi halinde kırmızı lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.