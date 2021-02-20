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    20.02.2021 - 07:00 |

    Şeytan seriyi sürdürecek

    Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor, Beypiliç Boluspor ve Ankara galibiyetleriyle tırmanışa geçen Altınordu, bugün evinde Adanaspor’la karşı karşıya gelecek.

    Şeytan seriyi sürdürecek

    Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor, Beypiliç Boluspor ve Ankara galibiyetleriyle tırmanışa geçen Altınordu, bugün evinde Adanaspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın ile Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üç maçlık serimiz var, bunu devam ettireceğiz. Eksiklerimiz olsa da yerlerine forma vereceğimiz futbolcularımız görevlerini en iyi şekilde yapacaktır” diye konuştu. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Altınordu deplasmanda 5-2 kaybetmişti.

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