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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, tedbirleri elden bırakmıyor
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    10.04.2020 - 00:00 |

    Şeytan, tedbirleri elden bırakmıyor

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da 6 futbolcu koronavirüs salgını nedeniyle Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde karantina altında tutuluyor.

    Şeytan, tedbirleri elden bırakmıyor

     İzmir ekibinin ligde 16 Mart’ta evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından evi olan futbolcular izinli olarak evlerine giderken, tesiste kalan Yasin, Muhammed, Okan, Kahraman ve Berkay, 24 gündür kamp merkezinden bir daha çıkamadı. Bu futbolcuların arasına Oğulcan da bir günlük özel iznin ardından dahil oldu.

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
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    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
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