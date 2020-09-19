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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Timsah avında
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    19.09.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Timsah avında

    TFF 1. Lig’deki ilk maçında deplasmanda Menemenspor’u Burak İnce ve Metehan’ın golleriyle 2-0 yenen ve lige 3 puanla başlayan Altınordu, bugün 2. hafta mücadelesinde Bursaspor’u konuk edecek.

    Şeytan, Timsah avında

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren sağ bek Onur forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Kerim’in durumu maç saatinde netleşecek.

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