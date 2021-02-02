Şeytan uyandı!

Rakibini Ahmet İlhan ve genç forveti Enis Destan’ın 90+5. dakikada attığı golle dize getirerek 31 puana ulaşan kırmızı lacivertliler, 30 puanlı Bursaspor’u gerisinde bıraktı. İzmir ekibi ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı alırken, Bursa temsilcisine deplasmanda ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Müsabakaya 23.8 yaş ortalamasıyla çıkan İzmir ekibi, oyuncu değişiklikleriyle ortalamayı 21.8 yaşa indirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Türk futbolu açısından çok değerli bir maç oynandığını belirterek, “Bursaspor ve Altınordu’nun sahaya çıkan birçok oyuncusunu önümüzdeki dönemlerde üst lig ve Avrupa’da izleyeceğimize inanıyorum” dedi.