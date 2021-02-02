BİST1.4921.29EURO8.680.19USD7.200.20ALTIN430.08-0.80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan uyandı!
    ABONE OL
    02.02.2021 - 00:01 |

    Şeytan uyandı!

    TFF 1. Lig’de deplasmanda kendisi gibi tamamı Türk oyuncularından kurulu ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Bursaspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Altınordu, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ilk 6 yarışına yeniden ortak oldu.

    Şeytan uyandı!

    Rakibini Ahmet İlhan ve genç forveti Enis Destan’ın 90+5. dakikada attığı golle dize getirerek 31 puana ulaşan kırmızı lacivertliler, 30 puanlı Bursaspor’u gerisinde bıraktı. İzmir ekibi ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı alırken, Bursa temsilcisine deplasmanda ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Müsabakaya 23.8 yaş ortalamasıyla çıkan İzmir ekibi, oyuncu değişiklikleriyle ortalamayı 21.8 yaşa indirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Türk futbolu açısından çok değerli bir maç oynandığını belirterek, “Bursaspor ve Altınordu’nun sahaya çıkan birçok oyuncusunu önümüzdeki dönemlerde üst lig ve Avrupa’da izleyeceğimize inanıyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Safiye Ali kimdir? İlk Türk kadın doktor Safiye Ali hayatı...

    Safiye Ali kimdir? İlk Türk kadın doktor Safiye Ali hayatı...

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber