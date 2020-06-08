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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Yaşar’ı bırakmayacak
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    08.06.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Yaşar’ı bırakmayacak

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altınordu, devre arasında Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ali Yaşar’ı yeni sezonda da yuvada tutmak istiyor.

    Şeytan, Yaşar’ı bırakmayacak

    İzmir ekibi, gurbetçi sol beki bu kez bonservisiyle almak için Konya temsilcinin kapısını çalacak. Geçen sezonu yine kiralık olarak kırmızı lacivertli takımda geçiren Ali’nin Altınordu’da mutlu olduğu ve kulüpte kalmak istediği belirtildi. 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 8 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Gurbetçi savunmacı geçen sezon da 11 karşılaşmada görev almıştı.

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