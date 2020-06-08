Şeytan, Yaşar’ı bırakmayacak

İzmir ekibi, gurbetçi sol beki bu kez bonservisiyle almak için Konya temsilcinin kapısını çalacak. Geçen sezonu yine kiralık olarak kırmızı lacivertli takımda geçiren Ali’nin Altınordu’da mutlu olduğu ve kulüpte kalmak istediği belirtildi. 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 8 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Gurbetçi savunmacı geçen sezon da 11 karşılaşmada görev almıştı.