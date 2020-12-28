Şeytan zirveden indi

Ligde 3’te 3 yaptıktan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturan kırmızı lacivertliler, daha sonra çıktığı son 5 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alıp sadece 1 kez galip geldi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilk yarının son maçını kazanıp devreyi 30 puanla bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eroğlu, “Maça sekiz eksikle çıktık. Buna rağmen ilk yarıda dengeyi sağladık. Ancak tedavi için saha kenarında olan Ahmet Yazar’ın oyuna atak tarafından girmesiyle moralimizi çok bozan bir gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterip beraberliği sağladık. Fakat bu kez de duran toptan çok basit bir golü filelerimizde gördük. İkinci yarının hemen başındaki üçüncü gol ve üzerine 10 kişi kalmamız tüm dengeleri değiştirdi. Böyle bir ligde skoru 3-1’den 10 kişiyle çevirmek gerçekten çok zor” yorumu yaptı.