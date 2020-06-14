Şeytan’da Ali Emre şoku

O dönem ameliyat olarak 6 ay futboldan uzak kalan genç file bekçisi, bu kez sağ üst adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle bitime 6 hafta kala sezonu kapattı. Bu sezon ikinci kaleci olarak görev bekleyen Ali Emre, eldivenleri kapma umudunu gelecek sezona bıraktı. Altınordu altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Ali Emre, geçen sezon devre arasında kiralandığı Niğde Anadolu FK’da 2. Lig tecrübesi kazandı. Genç file bekçisi bu sezon 4 kupa maçında kaleyi korudu.