Şeytan’da Batuhan bekleneni veremedi

Altınordu’da devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe’den kiralanan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu, kırmızı lacivertli takımda beklediği süreyi bulamadı. Göztepe’nin tecrübe kazanması için gönderdiği genç oyuncu, sadece 3 karşılaşmada görev aldı. Fatih Karagümrük maçında 77. dakikada sahaya adımını atan Batuhan, 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Adana Demirspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İstanbulspor deplasmanda ilk kez ilk 11’de şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu kez müsabakanın devre arasında oyundan alındı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sol kanatta Metehan’a görev vermeyi tercih etti.