26.03.2020 - 00:02 |
Şeytan’da Batuhan bekleneni veremedi
Altınordu’da devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe’den kiralanan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu, kırmızı lacivertli takımda beklediği süreyi bulamadı. Göztepe’nin tecrübe kazanması için gönderdiği genç oyuncu, sadece 3 karşılaşmada görev aldı. Fatih Karagümrük maçında 77. dakikada sahaya adımını atan Batuhan, 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Adana Demirspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İstanbulspor deplasmanda ilk kez ilk 11’de şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu kez müsabakanın devre arasında oyundan alındı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sol kanatta Metehan’a görev vermeyi tercih etti.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.