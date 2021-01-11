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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Çetin’in macerası kısa sürdü
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    11.01.2021 - 00:01 |

    Şeytan’da Çetin’in macerası kısa sürdü

    TFF 1. Lig’de Altınordu’nun sezon başında Fenerbah-çe’den transfer ettiği kaleci Osman Ertuğrul Çetin, kulüple yollarını ayırdı.

    Şeytan’da Çetin’in macerası kısa sürdü

    Kırmızı lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak forma şansı bulamayan 17 yaşındaki file bekçisinin İzmir’deki macerası kısa sürdü. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ertuğrul’un yeniden Fenerbahçe’ye döneceği belirtildi. Altınordu, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir’i A Takım’a dahil etti. Altınordu’da takımdan ayrılan sağ bek Alper Tursun, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshederken, Beşiktaş’tan kiralanan sol kanat Oğuzhan ve orta saha oyuncusu Muhammed kendilerine kulüp arıyor.

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