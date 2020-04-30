30.04.2020 - 00:00 |
Şeytan’da Hüsamettin gol sözü verdi
Altınordu’nun devre arasında Altay’dan transfer ettiği Hüsamettin Yener, kırmızı lacivertli forma ile sadece bir kez gol sevinci yaşadığını belirtirken, “Salgın sonrasında gollerime devam edeceğim” dedi.
Bu sezon Altay’da gol atamayan, Altınordu’da ise Adana Demirspor önünde fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu, “Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. 18 yılımı Altay’da geçirdikten sonra buradaki aile ortamı, yeni formama alışmamı çok kolaylaştırdı” diye konuştu. “Altınordu Futbol Akademisi’nde birlikte büyüyenlerin hikayesi yazılıyor” diye konuşan Yener, “Bizlere düşen görev de örnek olmak ve bu toprakların çocuklarına duyulan güvenin boşa çıkmayacağını göstermek” dedi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.