Şeytan’da Hüsamettin gol sözü verdi

Bu sezon Altay’da gol atamayan, Altınordu’da ise Adana Demirspor önünde fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu, “Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. 18 yılımı Altay’da geçirdikten sonra buradaki aile ortamı, yeni formama alışmamı çok kolaylaştırdı” diye konuştu. “Altınordu Futbol Akademisi’nde birlikte büyüyenlerin hikayesi yazılıyor” diye konuşan Yener, “Bizlere düşen görev de örnek olmak ve bu toprakların çocuklarına duyulan güvenin boşa çıkmayacağını göstermek” dedi.