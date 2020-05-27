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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Kemal telaşı
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Şeytan’da Kemal telaşı

    Altınordu, forvet Kemal Rüzgar’ı elinden kaçırmak istemiyor.

    Şeytan’da Kemal telaşı

    Altınordu, forvet Kemal Rüzgar’ı elinden kaçırmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfor için son dönemde Süper Lig ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Kemal’in performansından memnun olan ve futbolcuyla yeniden anlaşmayı planlayan yönetim, elini çabuk tutmak zorunda. Geçen sezon Almanya 4. Lig ekibi Viktoria Köln’den transfer olduğu kırmızı lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklara rağmen, bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 9 golle takımın en skorer ismi olan Kemal’in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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