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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da Kerim telaşı
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da Kerim telaşı

    TFF 1. Lig’de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına odaklanan Altınordu’da sağ bek Kerim Alıcı’nın iyileşmesi yüzleri güldürdü. Fatih Karagümrük deplasmanında ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor karşılaşmalarında forma giyemeyen 22 yaşındaki savunmacının takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. İdman eksiği olan Kerim’in Adana deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. İzmir ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan, bu hafta da kadroda yer almayacak.

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