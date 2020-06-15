Şeytan’da Oğulcan çıkmazı

Altınordu’da sakatlıktan çıkan Oğulcan Ülgün’ün tamamen iyileşemediği öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Teknik heyet tarafından dinlendirilen Oğulcan yarın yeniden kontrolden geçirilecek. Kırmızı lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olan Oğulcan, lige ara verilmeden önceki son 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Süper Lig ekiplerinin takip ettiği 22 yaşındaki futbolcunun 21 Haziran’da deplasmanda oynanacak Boluspor maçında forma giyip giyemeyeceği hafta içinde netlik kazanacak.