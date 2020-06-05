05.06.2020 - 00:00 |
Şeytan’da Recep’e Avrupa kancası
Altınordu, bu sezon vitrine çıkardığı genç oyuncuları Ravil Tagir ve Burak İnce’nin transferleri konusunda Avrupa devleriyle görüşmelerini sürdürürken, yabancı kulüplerin son olarak Recep Yemişçi için kırmızı lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.
Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki milli stopere İspanya La Liga’dan Osasuna ve 2. Ligi’nden Sporting Gijon ile Almanya 2. Ligi’nden Hannover 96 ve St. Pauli resmen talip oldu. Recep’i satarak ciddi bir gelir sahibi olmayı hedefleyen Altınordu’nun sözleşmeye oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi koydurma konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi.