Şeytan’da Recep’e Avrupa kancası

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki milli stopere İspanya La Liga’dan Osasuna ve 2. Ligi’nden Sporting Gijon ile Almanya 2. Ligi’nden Hannover 96 ve St. Pauli resmen talip oldu. Recep’i satarak ciddi bir gelir sahibi olmayı hedefleyen Altınordu’nun sözleşmeye oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi koydurma konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi.