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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’da, uzaktan eğitim
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    05.04.2020 - 00:00 |

    Şeytan’da, uzaktan eğitim

    Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak rakipleri gibi evde antrenman modelini uygulayan TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da futbolculara verilen eğitimler de internet üzerinde gerçekleşmeye başladı.

    Şeytan’da, uzaktan eğitim

    İzmir temsilcisinde idmanların ardından A takım ve altyapıda derslerle ilgili eğitim de uzaktan yapılmaya başladı. Evlerinde bulunan öğrencilere İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve Dünya futbol tarihi dersleri internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 2. Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, “Teknik ekibimiz ve eğitmenlerimizle birlikte hazırladığımız programlar uygulanmaya başladı. Fiziksel çalışmalar ve taktiksel görüntülerin yanı sıra ALFA Eğitim Müfredatı içerisinde yer alan derslerle, oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz” dedi.

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