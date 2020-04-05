05.04.2020 - 00:00 |
Şeytan’da, uzaktan eğitim
Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak rakipleri gibi evde antrenman modelini uygulayan TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da futbolculara verilen eğitimler de internet üzerinde gerçekleşmeye başladı.
İzmir temsilcisinde idmanların ardından A takım ve altyapıda derslerle ilgili eğitim de uzaktan yapılmaya başladı. Evlerinde bulunan öğrencilere İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve Dünya futbol tarihi dersleri internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 2. Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, “Teknik ekibimiz ve eğitmenlerimizle birlikte hazırladığımız programlar uygulanmaya başladı. Fiziksel çalışmalar ve taktiksel görüntülerin yanı sıra ALFA Eğitim Müfredatı içerisinde yer alan derslerle, oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz” dedi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.