15.02.2021 - 00:01 |
Şeytan’da Yusuf şoku
TFF 1. Lig’de Bursaspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Ankaraspor’u da yenerek 3’te 3 yapan Altınordu, Yusuf Yalçın’ın sakatlığı ile sarsıldı.
Maçın 74. dakikasında sağ eline darbe alan 22 yaşındaki futbolcuda kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ankaraspor maçında sağ eline darbe alan oyuncumuz Yusuf Yalçın Aslan’ın İzmir’de çekilen röntgeninde radius alt ucunda kırık tespit edildi. Bileği alçıya alınan genç oyuncumuz 3 hafta tedavi görecektir. Yusuf Yalçın Aslan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” ifadeleri kullanıldı.