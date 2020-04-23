23.04.2020 - 00:00 |
Şeytan’dan 23 Nisan paylaşımı
Altınordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından yayınladığı kliple büyük beğeni topladı.
“İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını benimseyen Şeytan, “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” mesajıyla paylaştığı videoda futbol okullarında eğitim alan 1256 çocuğun bakışları yer aldı. Minik futbolcuların sadece gözlerinin yayınlandığı görüntü, “Hepimiz farklı farklı baksak da Atamız’a ve 23 Nisan’a gözümüz gibi bakıyoruz” sloganı üzerine kurgulandı.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.