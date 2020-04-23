Şeytan’dan 23 Nisan paylaşımı

“İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını benimseyen Şeytan, “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” mesajıyla paylaştığı videoda futbol okullarında eğitim alan 1256 çocuğun bakışları yer aldı. Minik futbolcuların sadece gözlerinin yayınlandığı görüntü, “Hepimiz farklı farklı baksak da Atamız’a ve 23 Nisan’a gözümüz gibi bakıyoruz” sloganı üzerine kurgulandı.