Şeytan’ın gençlerine Erzincanspor talip

Geçen sezonun ilk yarısında Altınordu’da ikinci devrede ise 3. Lig kulübü Serik Belediyespor’da kiralık oynayan Fatih Aktay’ın yanı sıra forvet Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin için Erzincanspor’un nabız yokladığı belirtildi. Anlaşmaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu arada Fatih Aktay’ı isteyen Turgutluspor’la anlaşma sağlanamadı.