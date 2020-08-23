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    HaberlerEge Haberleri Şeytan’ın gençlerine Erzincanspor talip
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    23.08.2020 - 00:00 |

    Şeytan’ın gençlerine Erzincanspor talip

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da yeni sezon öncesi satış listesine konulan 4 genç futbolcuya, 2. Lig’in yeni takımlarından Anagold 24Erzincanspor’un talip olduğu öğrenildi.

    Şeytan’ın gençlerine Erzincanspor talip

    Geçen sezonun ilk yarısında Altınordu’da ikinci devrede ise 3. Lig kulübü Serik Belediyespor’da kiralık oynayan Fatih Aktay’ın yanı sıra forvet Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin için Erzincanspor’un nabız yokladığı belirtildi. Anlaşmaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu arada Fatih Aktay’ı isteyen Turgutluspor’la anlaşma sağlanamadı.

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