Şeytan’ın gururu gençler

Bursaspor zaferinin kahramanı olan 18 yaşındaki forvet Enis Destan, Boluspor filelerine bıraktığı golle toplamda 4 gole ulaşırken, frikikten gol sevinci yaşayan 17 yaşındaki Burak İnce ise gol sayısını 3’e çıkardı. Altyapıdan ilk 11’de 4, sonradan oyuna girenlerle toplam 6 futbolcusunu oynatan Altınordu, 34 puana ulaşarak ilk 6’nın 1 puan gerisinde Play Off yarışını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Boluspor, devre arasında kadrosunu güçlendiren zorlu bir rakip. Maça iyi başlayıp ilk yarım saatte skoru bulmak ve rakibimizin direncini kırmayı hedeflemiştik. Son dakikaya kadar mücadeleyi bir an bile bırakmadan kazandık. Çıkışımızın sürmesi açısından çok değerli bir galibiyet elde ettik” şeklinde konuştu.