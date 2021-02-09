BİST1.5350.51EURO8.530.00USD7.070.04ALTIN416.941.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan’ın gururu gençler
    ABONE OL
    09.02.2021 - 00:01 |

    Şeytan’ın gururu gençler

    TFF 1. Lig’de deplasmanda aldığı 2-1’lik Bursaspor galibiyetinin ardından evinde Beypiliç Boluspor’u da aynı skorla dize getiren Altınordu’da galibiyeti getiren golleri altyapı patentli iki futbolcunun atması çifte gurur yaşattı.

    Şeytan’ın gururu gençler

    Bursaspor zaferinin kahramanı olan 18 yaşındaki forvet Enis Destan, Boluspor filelerine bıraktığı golle toplamda 4 gole ulaşırken, frikikten gol sevinci yaşayan 17 yaşındaki Burak İnce ise gol sayısını 3’e çıkardı. Altyapıdan ilk 11’de 4, sonradan oyuna girenlerle toplam 6 futbolcusunu oynatan Altınordu, 34 puana ulaşarak ilk 6’nın 1 puan gerisinde Play Off yarışını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Boluspor, devre arasında kadrosunu güçlendiren zorlu bir rakip. Maça iyi başlayıp ilk yarım saatte skoru bulmak ve rakibimizin direncini kırmayı hedeflemiştik. Son dakikaya kadar mücadeleyi bir an bile bırakmadan kazandık. Çıkışımızın sürmesi açısından çok değerli bir galibiyet elde ettik” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balıkçılar anbean kaydetti! Dakikalar içinde kayboldu

    Balıkçılar anbean kaydetti! Dakikalar içinde kayboldu

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika! Haber geldi: 8 saat sonra kontrol altına alındı

    Son dakika! Haber geldi: 8 saat sonra kontrol altına alındı

    Sıradaki Haber