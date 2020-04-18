18.04.2020 - 00:00 |
Şeytan’ın potada gururlandıran yıldönümü
Altınordu geçmişinde yer alan ve birçok başarıya imza atan ancak günümüzde faal durumda olmayan basketbol şubesi’nin 53 yıl önce elde ettiği başarısını dün kulübün resmi sosyal medya hesabından andı.
Kırmızı lacivertliler 1966-67 yılları arası kurulan Türkiye Basketbol Ligi’nin ilk şampiyonu olarak, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. 17 Nisan 1967 yılında ulaştıkları şampiyonlukla tüm Türkiye’ye nam salan Altınordu Basketbol Takımı, İzmir Basketbol Ligi’nde 1947-48 sezonundan ligin son kez oynandığı 1965-66 sezonuna kadar toplam 17 kez şampiyon olup, 17 kez İzmir’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmişti.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.