Şeytan’ın potada gururlandıran yıldönümü

Kırmızı lacivertliler 1966-67 yılları arası kurulan Türkiye Basketbol Ligi’nin ilk şampiyonu olarak, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. 17 Nisan 1967 yılında ulaştıkları şampiyonlukla tüm Türkiye’ye nam salan Altınordu Basketbol Takımı, İzmir Basketbol Ligi’nde 1947-48 sezonundan ligin son kez oynandığı 1965-66 sezonuna kadar toplam 17 kez şampiyon olup, 17 kez İzmir’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmişti.