20.04.2020 - 00:00 |
“Şeytan’ın yeni yıldızı Yiğit Emre olacak"
TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, forvet arkası pozisyonunda görev alan 17 yaşındaki futbolcu Yiğit Emre Çeltik’in, yıldızının çok parlak olduğunu belirtti.
Başkan Özkan, gelecek sezon A Takım’da forma şansı bulması beklenen genç oyuncu Yiğit Emre’nin, alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terlettiğini hatırlattı.
Berke’ye misafir oldu
İzmir temsilcinde 2019 yaz döneminde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre, önceki yıl iyi ilişkiler kurulan Alman ekibi Bayern Münih’in altyapı takımıyla antrenmana çıkma deneyimi yaşadı. Bir süre önce kasığından sakatlık yaşayan genç yıldız adayı, tedavi sürecinde yaşam tecrübesi kazanması için kulüp tarafından şubat ayında Belçika’ya gönderildi. Genç oyuncu, burada Westerlo forması giyen eski Altınordulu kaleci Berke Özer’in misafiri oldu.
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