Seyyar satıcılar kayıda alınıyor

Bayraklı’yı pilot bölge seçtiklerini belirten Şube Müdürü Osman Sirkeci, “Vergiden muaf olan seyyar satıcılar kayıt altına alınarak, daha modern alanlarda satış yapacak. Sokağa düzen, kalite ve hijyen gelecek, sokak lezzetleri daha güvenli olacak. Artık kimse, zabıta ekipleriyle de karşı karşıya gelmeyecek” dedi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi’nde ‘Sokak Ekonomisi Komisyonu’ kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.