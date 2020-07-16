16.07.2020 - 00:04 |
Seyyar satıcılar kayıda alınıyor
Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü’ ilk toplantısını Bayraklı’da düzenledi, seyyar satıcılarla bir araya geldi.
Bayraklı’yı pilot bölge seçtiklerini belirten Şube Müdürü Osman Sirkeci, “Vergiden muaf olan seyyar satıcılar kayıt altına alınarak, daha modern alanlarda satış yapacak. Sokağa düzen, kalite ve hijyen gelecek, sokak lezzetleri daha güvenli olacak. Artık kimse, zabıta ekipleriyle de karşı karşıya gelmeyecek” dedi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi’nde ‘Sokak Ekonomisi Komisyonu’ kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.