Seyyar satıcıya müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, sokak satıcılarının talep ve önerilerini içeren raporu iletti. Başkan Tunç Soyer, ilçelerdeki Pazar yerlerinin haftada bir gün sokak satıcılarına ayrılacağını söyleyerek, “Sabit esnafın olmadığı bölgelerde de seyyar satıcılar için satış alanları oluşturulabilir. Büyükşehir olarak bu noktalarda kullanılacak tek tip araçları tasarlayabiliriz” dedi.

Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda İzmir Seyyar Satıcılar Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne önerilen Esnaf ve Sanatkârlar Daire Başkanlığı kurulması konusu da gündeme geldi. Türkiye’nin ilk Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü’nün kapatılmak durumunda kalındığını aktaran Soyer, “Daire başkanlığı kurulmasına yönelik çalışmalarımız ise sürüyor” dedi. Dernek yöneticilerine müjde de veren Soyer, “İlgili birimlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilçelerdeki pazar yerlerinin haftanın belli bir gününde seyyar satıcılara ayrılması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun haricinde dükkanların olmadığı ve sabit esnafın ekonomisine zarar vermeyecek şekilde belirlenecek alanların dışına da çıkılmadan alanlar oluşturulabilir. Büyükşehir olarak bu noktalarda kullanılacak tek tip araçları da tasarlarız” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki haftalarda dernek yönetimiyle ortak bir toplantı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Soyer, bu toplantılarla kent estetiğine ve ekonomisine değer katacak konuların ele alınacağını da aktardı.

Başkan Soyer’in olumlu yaklaşımı ve projelerinin hem kendisini hem de esnafı mutlu ettiğini kaydeden Dernek Başkanı Evren Laçin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf bakanlığı kurulması yönündeki görüşünü de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Raporda neler var?

- Büyükşehir bünyesinde bir Esnaf ve Sanatkârlar Daire Başkanlığı kurulmalı. Esnaf için 2 ayrı müdürlük oluşturulmalı.

- Belediye bünyesinde bir dijital İzmir Seyyar Esnaf Kayıt Sistemi kurulmalı.

- Satış araçları ve tezgâhları, belediyeyle birlikte tasarlanıp üretilmeli.

- İBB Meclisi’nde İzmir Seyyar Esnaf Meclisi de temsil edilmeli.