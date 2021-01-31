Seyyara destek sözü

Seyyar satıcılara hem belediye hem de parti olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Yücel, “Sizlerin kayıt altına alınması gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuya bir ihtiyaç olarak baktığına inanıyorum” dedi. Dernek Başkanı Evren Laçin de “En büyük arzumuz, belediye ile bu konuya bir çözüm bulup evimize huzurla ekmeğimizi götürmek” diye konuştu.