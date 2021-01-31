31.01.2021 - 00:00 |
Seyyara destek sözü
CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile İl Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldız ve İrfan Yelis İzmir Seyyar Satıcılar Derneği’nin Varyant’taki binasını ziyaret edip, meclis toplantısına katıldı.
Seyyar satıcılara hem belediye hem de parti olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Yücel, “Sizlerin kayıt altına alınması gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuya bir ihtiyaç olarak baktığına inanıyorum” dedi. Dernek Başkanı Evren Laçin de “En büyük arzumuz, belediye ile bu konuya bir çözüm bulup evimize huzurla ekmeğimizi götürmek” diye konuştu.