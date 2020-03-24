24.03.2020 - 00:02 |
Seyyara virüs tepkisi
Konak’ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen, seyyar satıcıların faaliyetlerini sürdürmesi tepkiye neden oldu.
Fevzipaşa Bulvarı’nda kaldırıma tezgah açan seyyar satıcıların gıda, giysi, elektronik malzeme sattığı görüldü. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, “Salgının ardından esnaf olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama adamlar bulvarda turşu, boyoz, yumurta satıyor. Lütfen müdahale edin” dedi. l AA
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.