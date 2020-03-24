Seyyara virüs tepkisi

Fevzipaşa Bulvarı’nda kaldırıma tezgah açan seyyar satıcıların gıda, giysi, elektronik malzeme sattığı görüldü. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, “Salgının ardından esnaf olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama adamlar bulvarda turşu, boyoz, yumurta satıyor. Lütfen müdahale edin” dedi. l AA