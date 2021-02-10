Sezgin Ailesi’ni sel vurdu

Oturdukları evin içi kısa sürede suyla doldu. Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu Muammer Sezgin (32) kurtardı. Geçimini hayvancılıktan kazanan Sezgin, sel sularının tüm hayvanlarını alıp götürmesini izledi. 55 büyükbaş, 80 küçükbaş ve 354 kanatlı hayvanı sel sularına kapılarak telef olan Sezgin, maddi zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunu belirtti. Selden sonra eşyaların hiçbiri kurtarılamadı, evlerinin yaşanacak durumda olmamasından dolayı Sezgin Ailesi, konteynerde yaşamaya başladı. Sadece canlarını kurtardıkları için de şükrettiklerini bir halı ve elektrikli ısıtıcıdan başka bir şeylerinin olmadığını kaydeden Muammer Sezgin, “Hayvanları mı kurtarayım, çocuklarımı mı kurtarayım ne yapacağımı bilemedim. Çocuklarımı camı kırarak evden tek tek çıkardım. İki çocuğumu yola çıkarmayı başarabildim ama o sırada bir çocuğum ve eşim hala evdeydi. Sol bileğimden rahatsız olduğum için koşamadım. Su feci bir şekilde geldi. Çocuğum boğulmak üzereydi. Eşim ve çocuğumu evden çıkarırken, yoldaki çocuklarımın arabaların altında kalıp ezilmesinden korktum. Ne yapacağımı bilemedim” dedi.