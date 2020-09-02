‘Sezon iyi geçsin’

Kuşadası’nda da 4 aylık yasağın ardından balık avı sezonu başladı. İlçe Tarım Müdürlüğü’nce Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Herkese bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum” dedi. Tören, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçen yıl bu heyecanı ben de sizlerle birlikte denize açılarak yaşadım. Ancak bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında bu planı iptal etmek zorunda kaldık. Hepinize bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum. İnşallah Kuşadası ve bölgemiz için yeni av sezonu her açıdan iyi geçer” dedi.