Sezona hazır

Kuşadası’na 15 dakika mesafede, mavi bayraklı plajı, çocuk- yetişkin havuzları ile gecesi ve gündüzü ayrı aktiviteler sunan otel, www.richmondhotels.com.tr’den yapılan rezervasyonlarda yüzde 20’ye varan indirime ek 6 taksit avantajı sunuluyor. Otel bünyesinde tüm departman müdürleri, iş yeri hekimi, sağlık personeli, gıda mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanının yer aldığı bir hijyen komitesi mevcut. Bu komite Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı resmi talimatları ve önerileri, ilgili resmi ve uzman otoritelerin görüşlerini sürekli takip ederek gerekli olan tüm önlemlerin güncel bir şekilde uygulanmasını sağlıyor.