BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sıcak bölgelere kanat çırpıyorlar
    ABONE OL
    03.01.2021 - 07:00 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    Sıcak bölgelere kanat çırpıyorlar

    Manisa’da, ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü’nde bulunan binlerce kuş sıcak bölgelere yolculuğunu sürdürüyor

    Sıcak bölgelere kanat çırpıyorlar

    Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan Marmara Gölü, tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Göldeki binlerce kuş, havaların yavaş yavaş soğumasıyla, kanatlarını sıcak bölgelere doğru çırpıyor.
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen gölde; küçük balaban, angıt, büyük akbalıkçıl, fiyu, pasbaş patka, elmabaş patka, bıyıklı sumru ve mahmuzlu kızkuşu gibi önemli türler yer alıyor. Flamingolar da ilgi odağı oluyor. l 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

    Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    ‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’

    ‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’

    Sıradaki Haber