Sıcak bölgelere kanat çırpıyorlar

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan Marmara Gölü, tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Göldeki binlerce kuş, havaların yavaş yavaş soğumasıyla, kanatlarını sıcak bölgelere doğru çırpıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen gölde; küçük balaban, angıt, büyük akbalıkçıl, fiyu, pasbaş patka, elmabaş patka, bıyıklı sumru ve mahmuzlu kızkuşu gibi önemli türler yer alıyor. Flamingolar da ilgi odağı oluyor. l