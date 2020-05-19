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    HaberlerEge Haberleri Sıcak korkuttu!
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    19.05.2020 - 07:00 | | AA

    Sıcak korkuttu!

    Ege’de de 65 yaş üzeri vatandaşlar, 6 saatlik süreyi deniz kenarına giderek yürüyüşle değerlendirdi. Aşırı sıcak hava, dışarı çıkanların sayısını azalttı

    Sıcak korkuttu!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede İstanbul’un ardından en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip olan İzmir’de, Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan bazı vatandaşlar, sahil kesiminde yürüyüşe çıktı. Merkez ilçelerde termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği kentte maske takan ve sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden 65 yaş üstü vatandaşlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı sahil kesiminde kısa yürüyüşler yaptı, parklar ve gölgelik alanlarda oturdu.
    Sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısının, geçen haftaya göre büyük ölçüde azaldığı gözlendi.
    Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresindeki gölge alanlarda oturan 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları içerisinde sohbet etti. Aydın’da hava sıcaklıklarının 41 dereceye ulaşmasından dolayı az sayıda 65 yaş ve üstünün sokağa çıktığı görüldü. Dışarıda olanlar ise gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Manisa’da da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulması nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşların sayısının geçen haftaya göre azaldığı görüldü. Uşak’ta İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, parklarda buluştukları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak sohbet etti. 

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