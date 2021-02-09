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    09.02.2021 - 00:03 |

    Sıcak tutacak yuvalar hazır

    Sıcak tutacak yuvalar hazır

    Torbalı Belediyesi, Alfemo Mobilya işbirliği ile sokaktaki can dostlar için kulübeler hazırladı. Kedi ve köpekleri soğuktan koruyacak çeşitli boyutlardaki kulübeler, belediye ekiplerince teslim alınıp ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

    Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Çağlar Albayrak, “Torbalı sanayisine olan katkısı ile ilçemizin gözbebeklerinden olan Alfemo’ya geliştirdikleri bu sosyal proje için teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz bu kulübelere sık sık mama bırakarak, can dostlarımızın bu yöndeki ihtiyacını da giderecek” dedi. Alfemo Pazarlama Müdürü Semih Tuna da, “Sokakta yaşayan dostlarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle soğuk hava koşullarında yardıma ihtiyacı olan canlarımıza desteğimize devam edeceğiz diye konuştu.

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